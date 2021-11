TSE retoma dia 4 julgamento que pode levar Jari a assumir na Alerj

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 16:20 horas

Deputado estadual Rubens Bomtempo pode assumir prefeitura de Petrópolis, abrindo vaga para o vereador de Volta Redonda

Volta Redonda – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta quinta-feira (04/11) o julgamento do recurso especial impetrado pelo deputado estadual Rubens Bomtempo, que teve a maioria dos votos na eleição de 2020 para prefeito de Petrópolis. Caso o TSE decida favoravelmente a Bomtempo e ele assuma a prefeitura, o vereador Jari (PSB) poderá assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Jari disputou a cadeira na eleição geral de 2018 e ficou na segunda suplência, mas o primeiro suplente, Renan Ferreirinha, é atualmente secretário municipal de Educação na capital do Estado do Rio.

Caso Bomtempo tenha sucesso e Jari assuma, o primeiro suplente do PSB na Câmara Municipal, Raone Ferreira, vai assumir a cadeira de vereador de Volta Redonda. Jari precisaria apenas se licenciar do cargo atual, podendo reassumi-lo caso não consiga obter novo mandato, já que em 2022 haverá eleições gerais e ele teria sua cadeira de deputado estadual garantida até dezembro daquele ano.

O vereador afirmou que está aguardando o resultado do julgamento e, se houver a possibilidade de ele ir para a Alerj, consultará seu grupo político sobre a decisão a tomar.

Entenda o caso

Rubens Bomtempo foi o candidato mais votado nas Eleições Municipais de 2020, com 55,18% dos votos, quando disputou o segundo turno com o ex-prefeito Bernardo Rossi. Porém, o deputado concorreu sub judice, após ter o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) devido a uma condenação por improbidade administrativa na Justiça comum.

No entanto, essa condenação foi anulada por sentença da desembargadora Daniela Brandão Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Bomtempo alega, em seu recurso, que isso lhe devolve a elegibilidade e o habilita a assumir a prefeitura.