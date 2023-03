TST reverte decisão que mandava reintegrar demitidos da CSN - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 07:50 horas

Ministra afirma que cumprimento da decisão de primeira instância antes de trânsito em julgado traria prejuízo à empresa

Volta Redonda – A Ministra Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho Dora Maria da Costa mandou suspender a ordem de reintegração dos ex-empregados da CSN Felipe Abílio Santos, Felipe Correa Soares, Israel Fagner de Souza Azevedo, José Marcos da Silva, Marcelino,Vieira Balbino da Silva, Odair Mariano da Silva, Ronald de Andrade Gomes, Ulisses Cezario de Oliveira e Thales de Oliveira Ribeiro. Odair, atualmente, é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Todos esses trabalhadores participaram das paralisações ocorridas no ano passado na Usina Presidente Vargas e foram demitidos pela siderúrgica. Os trabalhadores entraram com processo trabalhista para pedir a reintegração dos demitidos, alegando que eles estavam atuando como representantes de seus colegas, embora informalmente.

A Justiça do Trabalho de Volta Redonda emitiu decisão, primeiro como liminar, depois como sentença, mandando a CSN readmitir os trabalhadores. Mas a CSN pediu efeito suspensivo nos dois casos, o que significa que a empresa só faria a reintegração depois que o processo tivesse decisão transitada em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso.

A juíza negou o efeito suspensivo. A ministra do TST considerou que, se a CSN fosse obrigada a reintegrar os demitidos antes da decisão definitiva, ela estaria sujeita a danos de difícil reparação.