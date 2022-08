TST suspende resultado da eleição no Sindicato dos Metalúrgicos

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 16:53 horas

Decisão vale até julgamento de ação que pede cancelamento dos registros das chapas 2 e 3

Brasília e Volta Redonda – O Tribunal Superior do Trabalho (TST) concedeu liminar pedida pela Chapa 1, que concorreu na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, para suspender o resultado do pleito (o que inclui a proclamação da vitória da chapa mais votada, a de número 2, e a posse de seus integrantes). A medida valerá até que o TST julgue o processo em que a Chapa 1 pede a cassação do registro das duas concorrentes.

A Chapa 1 alega, na ação, que integrantes das duas chapas concorrentes já não seriam metalúrgicos, por terem sido demitidos da CSN. O foco se dirigiu principalmente a integrantes da Chapa 2, a mais votada.

O ministro do TST Guilherme Augusto Caputo Bastos, que concedeu a liminar, escreveu na decisão:

“Por tais razões, e considerando a possibilidade de exsurgir lesão de difícil reparação ao Requerente, que pode ter disputado as eleições em concorrência com chapas que, futuramente, podem ser tidas por irregulares, reputo prudente a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto no TRT da 1ª Região, para o fim de sustar os efeitos das eleições ocorridas no período de 26 a 28 de julho de 2022, na qual se proclamou a Chapa 2 como vitoriosa no pleito.

Logo, com fundamento no parágrafo único do artigo 13 do RICGJT, DEFIRO a liminar ora postulada para conceder efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0102078-54.2022.5.01.0000, determinando a sustação dos efeitos das eleições ocorridas, inclusive do resultado proclamado, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente.”

A íntegra da decisão:

Liminar