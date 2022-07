Tubarão Azul perde e ficará fora da Série A2 do Carioca

Matéria publicada em 16 de julho de 2022, 21:11 horas

Campeonatos sub 15 e sub 20 também agitaram o gramado do Estádio Municipal neste sábado

Angra dos Reis – Não deu para o Angra dos Reis Esporte Clube. O Tubarão Azul perdeu o jogo, válido pela Série A2 do Campeonato Carioca, contra o Friburguense, neste sábado, 16 de julho, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis, por 2 a 1.

Com esse resultado, o Tubarão Azul, que ocupa o último lugar na classificação geral da Segundona do Carioca, faltando apenas uma partida para o fim da competição, está matematicamente rebaixado para a 3ª divisão.

Os gols do Friburguense foram marcados ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa Angra esboçou uma reação, marcou um gol, mas não foi suficiente para pontuar.

Mais futebol

Antes do Angra dos Reis Esporte Clube entrar em campo, o Estádio Municipal recebeu outras partidas na manhã deste sábado, que contaram com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer: as semifinais da Copa Angra Sub 15 e em seguida a final da Liga Brasil de Futebol.

A Copa Angra Sub 15 reúne oito times da cidade. No primeiro jogo da semifinal da competição, o Estrela Branca e o Wildcats empataram em 0 a 0. O resultado levou a partida para os pênaltis, onde o Estrela Branca garantiu sua vaga na final por 4×1. No segundo confronto, o Monsuaba levou a melhor em cima do Real Mambucaba e venceu o jogo por 2×1, com gols de Henrique e Kalebe.

A final da Copa Angra Sub 15 entre Estrela Branca e Monsuaba está marcada para o próximo sábado, 23 de julho, às 9h, no Estádio Municipal.

A bola também rolou para a final da Liga Brasil de Futebol, campeonato sub 20, que contou com a participação de 12 equipes do estado. O Angra Voltaço, do Parque Mambucaba, conquistou a taça ao vencer o Rio Bragantino por 3×0, garantindo a festa de seus jogadores.