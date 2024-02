Tubulação rompe na captação do Beco da Carola, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto de Barra do Piraí informou que, nesta sexta-feira (2), um cano se rompeu na altura da Estação de Captação de Água do Beco da Carola, que abastece a ETA Paraíso.

O abastecimento de água pode ficar comprometido em locais como Centro (todo), Caieira São Pedro, Caixa D’água, São João, Muqueca, Carlos de Queiroz, Oficina Velha, parte da Santana e parte do Morro do Gama.

Segundo a prefeitura, a tubulação está debaixo de uma linha férrea, tornando o serviço um pouco mais complexo. A equipe da secretaria já está atuando no local para que a situação seja normalizada.