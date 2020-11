Tuca afirma que pretende ter diálogo aberto com o Sepe

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:34 horas

Barra Mansa – Na noite de quinta (06), o candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista), Tuca, participou de um debate do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Barra Mansa, onde discutiu o assunto educação com os alguns de seus concorrentes a prefeito.

Os problemas que o sindicato passa na atual gestão e a apresentação das propostas estavam entre os principais conteúdos tratados com os postulantes. Em uma das perguntas realizadas pelo Sepe, o questionamento foi sobre como ele reagiria com as reivindicações no seu governo.

— Tenho uma formação política que se deu dentro da CSN, onde trabalhei diretamente com sindicatos metalúrgicos, lá, eu sempre preguei o diálogo. Com vocês não seria diferente, ninguém pode cobrar um resultado, caso você esteja devendo algo para o seu funcionário. Pretendo ter um diálogo aberto, discutindo pontos e responsabilidades — afirmou Tuca.