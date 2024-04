Tudo Pronto: Voltaço encerra preparação para o enfrentar o Floresta-CE

Volta Redonda – O Voltaço finalizou a preparação para o jogo diante do Floresta-CE, pelo Brasileirão Série C. Os treinos ocorreram na manhã deste sábado (28), no CT Oscar Cardoso.

O Esquadrão de Aço enfrenta a equipe cearense neste domingo (28), às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos nas bilheterias do Raulino, o torcedor poderá retirar a entrada no domingo, a partir das 17h.

A diretoria do Voltaço está realizando uma promoção para quem adquirir, nos pontos de venda antecipada e na bilheteria, ingressos para o setor azul. No ato da compra, o torcedor que estiver vestindo uma camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amarelo e preto, vai pagar meia-entrada (R$20,00).