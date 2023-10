Tudo sobre sua estética labial

Um sorriso bonito é essencial para a harmonia facial. Por isso, procedimentos minimamente invasivos como a toxina botulínica e o preenchimento labial ficaram tão conhecidos. Quer saber quais são os benefícios desses tratamentos e por que você deveria fazê-los? Confira o meu artigo e descubra!

A importância dos lábios para a beleza da face: As proporções faciais são fundamentais para a beleza do rosto, e quando se trata do quadrante inferior, os lábios têm grande destaque. Eles precisam estar em harmonia com nariz e queixo, deixando o perfil simétrico e marcante.

Um lábio bonito e bem desenhado traz sensualidade ao rosto das mulheres, mas deixam também a face masculina mais valorizada. Por esse motivo, procedimentos como o preenchimento labial podem e devem ser considerados por ambos os gêneros, mas é necessário adaptar técnicas para que tenham a devida harmonia. Vários procedimentos podem ser realizados para valorizar os lábios, escolhi os dois mais populares para contar pra você. Confira a seguir.

Preenchimento labial: Quando se trata de beleza do sorriso, um dos principais procedimentos e um dos primeiros que pensamos é o preenchimento labial. Ele é realizado com ácido hialurônico (AH), totalmente natural. O AH é produzido por nosso organismo, mas também pode ser produzido de forma sintética – e é essa forma que utilizamos no preenchimento.

O procedimento não é demorado, e o paciente pode retornar às suas atividades de vida diária em poucas horas. Os resultados costumam ser muito naturais, quando assim o paciente pedir, mas o AH é degradado pelo organismo ao longo do tempo, com isso não é permanente e assim será necessário refaze-lo em aproximadamente um ano e meio.

Lábios bonitos são essenciais para um rosto harmonioso

Técnicas diferentes podem ser realizadas no procedimento de preenchimento labial, dependendo do pedido de cada paciente. Essas técnicas são consideradas de acordo com o objetivo do procedimento:

Hidratação: Nossos tecidos podem ser hidratados pelo ácido hialurônico, incluindo os lábios. As moléculas do AH são carreados por água e impedem a perda transepidérmica de hidratação, proporcionando um lábio com mais luminosidade e mais viscoso. Nesse método, o volume dos lábios não é muito modificado.

Projeção: Alguns lábios se apresentam muito finos, com isso pouco projetados, mostrando o perfil da face sem proporção. Nesses casos, o ácido hialurônico é utilizado para realçar mais o lábio, porém sempre prezando pela naturalidade e respeitando os traços naturais da boca.

Preenchimento e volume: Essa é a técnica mais conhecida pelas mulheres que gostam da boca mais carnuda e sensual. O volume de ácido hialurônico é variado de acordo com o desejo de cada paciente, porém é necessário respeitar a “proporção de ouro”, onde o lábio inferior tem um pouco mais de volume do que o superior, para que não cause a tão temida, desarmonia labial.

Contorno labial: Além de preencher e hidratar o lábio, também é possível realçar o contorno, que é a causa do incômodo de muitas pacientes. Esse incômodo também pode ser resolvido com o preenchimento, nesse método o ácido hialurônico é utilizado para dar simetria e delinear a boca.

Toxina botulínica para sorriso gengival: A toxina botulínica é uma substância que é utilizada em grande escala no tratamento de rugas e prevenção das linhas de expressão, mas ela também pode ser utilizada na redução do sorriso gengival, você sabia disso?

Toxina botulínica é usada para dar mais volume aos lábios

A toxina têm como principal função o relaxamento dos músculos, minimizando a força que eles fazem no rosto. Aplicando a toxina no músculo elevador do lábio superior, o paciente consegue sorrir sem mostrar a gengiva em excessiva, pois a musculatura tem ação reduzida. A suplementação com vitaminas, hidratação local e ingestão de quantidade necessária de água são essenciais para a durabilidade e sucesso do procedimento.

Nínea Garcia é Fisioterapeuta pós graduada em estética injetável, dermatofuncional e acupuntura.