Túnel 20 será fechado por 60 dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 18:53 horas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), inicia nesta quarta-feira, dia 30, a colocação de telhas no Túnel 20, no bairro Água Limpa, para otimizar a drenagem de água pluvial.

A obra vai durar cerca de 60 dias e para que os trabalhos aconteçam, a via será interditada a partir das 7h desta quarta-feira.

“Vamos instalar telhas com o objetivo de redirecionar o escoamento d’água para as canaletas laterais de drenagem e, com isso, evitar que a água da chuva continue a cair na pista, preservando assim a segurança e integridade dos veículos e pedestres que utilizam o túnel.”, explicou o engenheiro Cristiano Oliveira, que é diretor-técnico do Furban-VR.