TurisAngra participa do 6º Congresso Empresarial de Turismo

Angra dos Reis – A TurisAngra participou nesta terça e quarta-feira (25 e 26), do 6º Congresso Empresarial de Turismo, na cidade de Maricá. O congresso apresentou palestras, workshops e sessões de networking, proporcionando um espaço para a troca de experiências e a construção de parcerias entre os municípios do Rio de Janeiro.

O evento reuniu empresários, profissionais e autoridades do segmento para discutir tendências, oportunidades de negócios, inovações e divulgações dos destinos, além de compartilhar conhecimento e informações para qualificar segmentos como hotéis, pousadas, restaurantes, atrativos turísticos, artesanato e transporte.

O Congresso foi promovido pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Maricá. Nesta edição, a novidade foi a Feira de Destinos do estado com um espaço disponível para diversas cidades turísticas do estado apresentarem seus destinos.

“Eventos como esse são muito importantes para aumentar a visibilidade de Angra dos Reis e fortalecer a relação entre o trade turístico e os clientes. Estivemos presentes com um estande levando informações e mostrando todos os atrativos turísticos da nossa cidade”, comentou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.