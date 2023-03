Turismo do Rio de Janeiro caminha para se consolidar como principal destino turístico do país - Diário do Vale

Turismo do Rio de Janeiro caminha para se consolidar como principal destino turístico do país

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 13:14 horas

Dizer que o estado do Rio de Janeiro é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil e do mundo não é novidade. Mas o que talvez muita gente não saiba é o que vem sendo feito nos últimos anos pelo Governo do Estado para consolidar o Rio como principal destino turístico do país. A pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. As restrições, que duraram cerca de um ano, prejudicaram todos os setores da economia, mas certamente o turismo foi um dos mais impactados pelo lockdown.

Conforme a vacinação foi avançando e a vida começando a “voltar ao normal”, o Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, começou a planejar a retomada do setor. E foi aí que fizemos um golaço: promover o Rio para o turismo doméstico, naquela que foi a maior campanha publicitária da história do Governo do Estado, com investimento de cerca de R$ 12 milhões.

Entre as principais ativações, a ação promocional “O Rio Continua Lindo. E Perto!” rodou sete cidades brasileiras divulgando o nosso estado. Como resultado, tivemos recorde de ocupação hoteleira, na capital e no interior, no Réveillon, no Carnaval, e nas principais datas de 2022. Em 2023, o sucesso no número de turistas vem se repetindo.

E os esforços não se resumiram à capital do estado. A realização de fóruns regionais do programa “Turismo RJ + Perto” nas 12 regiões turísticas proporcionou momentos de troca de experiências com gestores municipais, para entender de perto as demandas de cada cidade e suas vocações. Por fim, estabelecemos parcerias com as prefeituras por meio de assinatura de Termo de Cooperação Técnica.

Com a aproximação do interior, conseguimos expandir o Programa do Artesanato Fluminense que já renovou mais de 4,5 mil carteiras e disponibilizou o cadastro online, que conta atualmente com 18,5 mil artesãos. O documento garante acesso a políticas públicas, como microcrédito em parceria com a AgeRio, descontos, participação em feiras e cursos de capacitação.

Começamos 2023 colocando em prática os planos de ação do planejamento estratégico TurismoRJ + 10 Anos, um projeto inédito da Secretaria de Turismo, que vai nortear o desenvolvimento do setor nos próximos 10 anos.

As metas são audaciosas, mas factíveis: captar R$ 500 milhões por ano para investimento em promoção e marketing; atrair mais de 6 milhões de turistas estrangeiros e 40 milhões no mercado doméstico; e aumentar de 5,49 para para 12% a participação no PIB.

Assim, vamos avançando para consolidar o Rio como principal destino turístico do Brasil.

Luciano Muniz – Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Turismo