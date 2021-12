Turista é morto em tentativa de assalto em Paraty

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 20:20 horas

Paraty – Um turista de São Paulo morreu na manhã desta quinta-feira (23) ao ser baleado durante uma tentativa de assalto em Paraty. O crime ocorreu na Rua Josefina Gibrail Costa, no Centro Histórico da cidade. O homem foi identificado como Vitor da Silva Lins, de 31 anos.

Segundo testemunha, a vítima, que estava na companhia namorada, de 28 anos, foi baleada depois de se negar a entregar sua mochila a assaltantes. O assassinato está sendo investigado pelo delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Haddad.

Dois adolescentes – de 16 e 17 anos – foram apreendidos logo após o crime. Os menores teriam sido identificados pela namorada da vítima na delegacia. Um terceiro envolvido no latrocínio – roubo seguido de morte – foi encontrado sem vida em uma zona de mata no bairro Olaria. Existe a suspeita que ele tenha sido assassinado a mando de traficantes devido à repercussão do caso.

Vitor era cinegrafista da Câmara Municipal de São Paulo e visitava o litoral fluminense com a namorada. Os dois viajaram de ônibus e estavam a caminho de uma pousada onde ficariam hospedados quando foram surpreendidos pelo trio.