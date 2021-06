Turistas flagram baleia jubarte em praia de Angra

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 15:58 horas

Angra dos Reis – Uma baleia jubarte foi avistada por turistas no último sábado (19), próxima da faixa de areia da praia da Biscaia, no bairro Ponta Leste, em Angra dos Reis. Turistas e moradores registraram a baleia saltando no mar através de vídeos e fotografias.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) destacou em nota que o animal está se deslocando para o arquipélago de Abrolhos, que fica localizado a 70 quilômetros da cidade de Caravelas, na Costa Sul do estado da Bahia, para procriação. Por conta disso, é comum nesta época do ano a jubarte ser avistada no litoral de Angra.

O arquipélago de Abrolhos é um Parque Nacional Marinho composto por cinco ilhas: Ilha Redonda, Ilha Siriba. Ilha Sueste, Ilha Guarita e Ilha Santa Bárbara, essa última excluída dos limites do parque e sob jurisdição da Marinha do Brasil. Ele é o mais importante berçário das baleias jubartes do Atlântico Sul.

De acordo com biólogos, uma jubarte pode chegar a medir 16 metros de comprimento com peso de até 30 toneladas, em caso de fêmeas adultas.