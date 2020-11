Tutuca é eleito prefeito em Piraí

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 00:48 horas

Piraí – Com 100% das urnas apuradas, o candidato a prefeito pelo PSC, Arthur Tucuca, está eleito em Piraí, ao lado do vice-prefeito do Dr. Ricardo Passos, com 9.919 votos; o que corresponde a 59,07% válidos apurado.

Ao todo, foram validados 16.791 (93,64%), num total de 17.932.

O desenvolvimento econômico e a geração de emprego foram algumas das prioridades de Tutuca, onde, durante caminhadas e conversas com a população, fez questão de lembrar que Piraí sempre foi conhecida na região por abrigar diversas empresas. Para o candidato eleito, Piraí precisa retomar o rumo do crescimento e isso passa pela criação de novos postos de trabalho.

“Primeiramente, precisamos reestruturar o cardápio municipal de benefícios para atração de novas empresas. Piraí tem uma geografia privilegiada, por estar às margens da Via Dutra, entre Rio e São Paulo. Por isso vamos identificar novas áreas com potencial de criação de condomínios empresariais. Uma de nossas ações é conversar e saber as demandas dos empresários para que possam se instalar em nossa cidade. Faremos o que for possível para que isso se torne realidade”, afirmou durante a campanha.

Outra característica do candidato eleito foi destacar sua passagem como prefeito no município; onde reforçou junto aos moradores, suas realizações enquanto prefeito e apresentou seu novo plano de governo através de plataformas digitais, como site, Facebook, Instagram e Podcast, com propostas detalhadas de cada área, como por exemplo, o enfrentamento da pandemia, servidor público, saúde do cidadão, meio ambiente, gestão pública, mobilidade urbana, segurança, habitação, infraestrutura, cidade digital, emprego, assistência social, agricultura, esportes, educação, cultura, lazer e turismo.

Ao final da campanha, Tutuca percorreu todos os bairros e distritos de Piraí para agradecer a receptividade e o carinho recebidos pela população. O prefeito eleito se emocionou com o carinho recebido dos moradores no encerramento da campanha. “Não tem preço que pague ver o sorriso no rosto das pessoas com a nossa passagem. Isso é fruto do trabalho que já realizamos na cidade e mostra a esperança que nosso povo tem com a nossa candidatura”, disse.

Ao final da jornada, Tutuca aproveitou para agradecer o apoio de toda a militância e dos candidatos e candidatas ao Legislativo. “Fizemos uma campanha bonita, limpa, focada exclusivamente em propostas. Terminamos com a certeza do dever cumprido. Por isso eu e Dr. Ricardo queremos dar o nosso muito obrigado a todos que caminharam conosco. Que tenhamos uma eleição limpa e transparente, à altura da tradição da nossa cidade. Que os eleitores saibam escolher realmente quem se importa e tem as melhores propostas para Piraí”, finalizou Tutuca.