Tutuca é empossado e assume prefeitura de Piraí

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 13:21 horas

Piraí – Nesta sexta-feira (1º), os vencedores das eleições de 15 de novembro, Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca (PSC), e o vice Ricardo Passos (Patriota), foram empossados, em solenidade realizada na Câmara Municipal de Piraí. Por conta das restrições decorrentes da pandemia do Covid-19, teve número limitado de pessoas. Este será o quarto mandato de Tutuca à frente da prefeitura.

O prefeito eleito se comprometeu a trabalhar incansavelmente por Piraí e cumprir o que prometeu na campanha.

– Quero dizer ao povo de Piraí que vamos cumprir com aquilo que nós prometemos na campanha, que é muito trabalho e diálogo constante com os moradores. Só assim vamos conseguir recolocar Piraí novamente na rota do crescimento – garantiu o prefeito eleito.

Tutuca realizou um discurso durante a posse, destacando a felicidade de estar em seu quarto mandado como prefeito no município em que nasceu.

– Hoje é um dia muito especial para mim. É um dia de muita emoção. Estou feliz demais por chegar ao meu quarto mandato como prefeito da terra onde nasci, fui criado e que tanto amo – afirmou.

Ele comentou sobre os ataques que sua chapa recebia durante as eleições.

– Ao longo da campanha, eu e Dr. Ricardo fomos hostilizados, caluniados, envolveram até minha família. Mas seguimos em frente e deixamos o povo decidir o que ele queria para Piraí. E o resultado está aí. Venceu quem optou pelo caminho da verdade e da justiça. Quero agradecer a todos os eleitores que depositaram seu voto de confiança em nós. Agradecer também a todos os candidatos a vereador que marcharam conosco, que percorreram toda a cidade levando a nossa mensagem – concluiu.