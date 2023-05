Tutuca e Freixo debatem ações de turismo em evento para empresários

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 18:49 horas

Estado do Rio – O Rio de Janeiro recebeu nesta sexta-feira (19), no hotel Fairmont, em Copacabana, mais um evento do LIDE – grupo formado por líderes empresariais – para um debate sobre a “Importância do Turismo na Economia do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil”. Participaram do evento como palestrantes o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; e o assessor-chefe de Assuntos Técnicos do Ministério do Turismo, Wilken Souto, representando a ministra do Turismo Daniela Carneiro, que não pôde comparecer ao evento.

Em sua apresentação, Gustavo Tutuca destacou os avanços do turismo no Rio de Janeiro, com números do interior e da capital, voltou a falar sobre a importância da retomada do protagonismo do aeroporto do Galeão e de pautas importantes como o tax free e a Lei de Incentivo ao Turismo.

– Estamos avançando muito na promoção do nosso estado como destino turístico no mercado doméstico e internacional e trabalhando para melhorar cada vez mais a experiência desse visitante quando ele chega aqui. Os investimentos em segurança e infraestrutura têm sido fundamentais para aumentar a credibilidade do Rio e a percepção de que somos um destino realmente preparado, tanto na capital quanto no interior. O Rio é o principal cartão postal do país, a porta de entrada dos turistas estrangeiros. O Brasil precisa de um Rio de Janeiro forte para fortalecer também outros estados da federação – explicou Tutuca.