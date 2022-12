Tutuca e Neto comemoram decisão do TJ sobre a Lei do Aço - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 17:31 horas

Lei é de autoria do deputado Gustavo Tutuca; PGE vence batalha judicial e lei poderá entrar em vigor; com isso, Volta Redonda e região ganham em competitividade para atrair empresas da chamada “cadeia do aço”

Volta Redonda – A Procuradoria Geral do Estado (PGE) venceu nesta segunda-feira (19), por unanimidade, a ação de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que impugnava a Lei 8960/20, conhecida como “Lei do Aço”. O deputado estadual Gustavo Tutuca e o prefeito Antonio Francisco Neto comemoraram a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça (TJ), que confirmou, a constitucionalidade da lei que garante incentivos tributários para o setor metalmecânico. Na prática, empresas que componham a chamada “cadeia do aço” poderão se instalar em Volta Redonda com redução na carga do ICMS.

De autoria do deputado estadual Gustavo Tutuca (PP), a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa (Alerj) e sancionada pelo Governo do Estado em 2020 para criar um regime tributário diferenciado para as indústrias do setor metalmecânico instaladas no estado, com o objetivo de tornar o Rio competitivo em relação aos estados vizinhos.

A estimativa é que a lei ajude a criar cerca de 4 mil empregos diretos no Sul Fluminense. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio passa a valer assim que for publicada e transitada em julgado.

– Foi uma vitória extremamente importante para todo o segmento metalmecânico instalado no estado do Rio de Janeiro, em especial para o Sul Fluminense, que tem muitas empresas na região. A Lei do Aço vai beneficiar muita gente e inserir diretamente 4 mil pessoas no mercado de trabalho. Isso sem contar outros setores da economia que vão se beneficiar indiretamente. Ou seja, é uma lei que só vai trazer benefícios ao Estado. Parabéns à PGE e ao Governador Cláudio Castro por mais essa vitória. Seguimos juntos trabalhando por um Rio de Janeiro forte – disse Gustavo Tutuca.

O prefeito Antônio Francisco Neto disse estar otimista e acredita que Volta Redonda pode viver um novo momento econômico.

– Temos muito que agradecer a todos os deputados estaduais que se empenharam na aprovação desta lei, que coloca o Estado do Rio em pé de igualdade na briga com Minas Gerais e São Paulo na briga por empresas da cadeia do aço. As regras anteriores a esta lei, que agora entra em vigor definitivamente, representavam uma grande covardia com o Rio e com nossa região especificamente – disse Neto.

A empolgação do prefeito de Volta Redonda se mostra justa, uma vez que a cidade já abriga a CSN e agora pode avançar nas negociações para abrigar fornecedores e compradores da siderúrgica. Desta forma, além dos incentivos fiscais, Volta Redonda tem uma “âncora” de peso e a questão logística para entrar na briga por novas empresas.

Segundo Neto, este é um desejo não só do governo municipal, mas também dos empresários do setor metalmecânico. Em recentes reuniões, o prefeito reuniu em seu gabinete representantes de diversas empresas que já manifestaram interesse em mudar o domicílio para Volta Redonda. “Essas tratativas agora tendem a ser aceleradas, numa equação onde todos ganham”, destacou.