Tutuca, Ednardo e Luciano Muniz discutem eleições em Pinheiral

Pinheiral – Na última quarta-feira (13), cerca de 50 pessoas, entre políticos, pré-candidatos às eleições municipais e seus apoiadores estiveram presentes numa reunião organizada por Luciano Muniz, pré-candidato à prefeitura de Pinheiral. Entre os presentes, dois nomes de peso: Gustavo Tutuca, deputado estadual e secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e Ednardo Barbosa, atual prefeito; Além disso, estiverem presentes também 8 dos 9 vereadores que compõem a Câmara Municipal, incluindo o presidente da Casa, Jordácio Nunes.

Na ocasião, foram discutidos estrutura administrativa, prazos e legislação eleitoral, entre outros assuntos relevantes ao pleito municipal de 2024.

– Discutir o futuro na nossa cidade é um momento muito importante pra gente que se coloca à disposição para disputar uma eleição. Eu estou preparado, feliz e se, realmente for a vontade deste grupo, me sinto pronto para representar e defender a população de Pinheiral. Tenho certeza que o prefeito Ednardo Barbosa vai conduzir com muita sabedoria esse processo eleitoral aqui na cidade – falou Luciano.

Atual chefe de gabinete da Setur-RJ, Luciano tem o apoio de Tutuca, do presidente regional do Progressistas (PP-RJ), Dr. Luizinho, e do Palácio Guanabara.

– Antes de qualquer coisa quero dar os parabéns, mais uma vez, ao prefeito Ednardo pelo trabalho que ele tem feito aqui em Pinheiral. É fundamental lembrarmos que esse grupo que está aqui hoje é quem vai defender o legado da recuperação e da transformação desta cidade. E reforçar o quanto essa gestão tem impulsionado este município à frente. Este grupo é o mais forte desta cidade, com o apoio de um dos melhores prefeitos da história de Pinheiral. E por isso é o grupo que vai ter tranquilidade para pisar na rua e pedir voto. Por que a população sabe que aqui têm pessoas que trabalham e que vão dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo – disse Tutuca.

Advertisement

Já o prefeito Ednardo, que é do mesmo grupo político de Tutuca, também vai apoiar Luciano na sua sucessão à prefeitura.

– Quero dizer que sou muito grato ao Tutuca por toda parceria e apoio ao longo desses quase 8 anos em que estou à frente da Prefeitura de Pinheiral. E agradecer também ao Luciano pela oportunidade de a gente fazer esse debate, de poder ouvir os agentes políticos da nossa cidade nesse momento importante, onde vamos, em breve, escolher os responsáveis para nos representar nos próximos 4 anos. Tenho certeza que este grupo está pronto para continuar o trabalho que estamos fazendo e que transformou Pinheiral – disse Ednardo.