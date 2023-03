Tutuca homenageia mulheres do setor turístico - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 07:47 horas

‘Elas no Turismo’ homenageia mulheres atuantes no setor. Ação realizada pelas secretarias de Estado de Turismo e da Mulher contou com painéis temáticos e certificação de mulheres representantes do trade

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Secretaria de Estado da Mulher promoveram, na manhã desta sexta-feira(17), no Hotel Arena Copacabana, o encontro “Elas no Turismo”, que homenageou as mulheres atuantes no trade turístico, pela contribuição e fortalecimento da presença feminina numa atividade fundamental para a movimentação da economia em todo o estado.

O bate-papo contou com painéis mediados por Nilo Sérgio Félix, subsecretário de Estado de Turismo, com temáticas voltadas para a violência contra as mulheres e o turismo sexual. A secretária da Mulher, Heloisa Aguiar, o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, a superintendente de enfrentamento da violência contra a mulher, Tatiana Queiroz, e a delegada titular da DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), Patrícia Alemany participaram do encontro.

“O evento de hoje reafirma a vocação da Secretaria de Estado da Mulher, que é de articulação e diálogo. Entendemos que os estabelecimentos turísticos podem e devem atuar com a prevenção ao assédio e turismo sexual. Estamos aqui para ouvir, tentar entender o que vocês (mulheres) veem e vivenciam, e para entender como podemos atuar juntos para erradicar a violência e a exploração sexual infantil e contra a mulher. Vamos juntos arregaçarmos as mangas, pois não existe mais o discurso de que a gente não mete a colher”, ressaltou a secretária Heloísa.

O secretário Gustavo Tutuca, reconheceu a importância do protagonismo das mulheres no setor do turismo.

“Temos várias razões para celebrar essa data, que ressalta o papel tão importante que a mulher exerce no setor do turismo. É preciso entender esse papel fundamental para o desenvolvimento do segmento. Hoje também é dia de celebrar essa parceria com a Secretaria da Mulher, na presença da secretária Heloísa. Ela está iniciando um belo trabalho nessa pasta de suma importância para as políticas públicas voltadas para as mulheres”, disse Tutuca.