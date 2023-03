Tutuca negocia volta de voos das empresas Condor e Ibéria ao Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 07:11 horas

Acordo com companhias aéreas tem o objetivo de ampliar, ainda este ano, a oferta de voos da Alemanha para o Rio

Tutuca negocia retorno de voos ao Rio para fomentar turismo

Berlim – O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, assinou no início da semana uma carta de intenção com a empresa aérea alemã Condor, com o objetivo de retomar os voos para o Rio de Janeiro, partindo de Frankfurt. A expectativa é que isso aconteça ainda esse ano.

– Fomentar o turismo fluminense é de fundamental importância para movimentar a economia, além de gerar emprego e renda para a população. Nosso trabalho tem caminhado na direção de conectar cada vez mais o mundo ao Rio de Janeiro, afinal, temos muito o que mostrar. Essa parceria firmada sinaliza a retomada da credibilidade do nosso estado e mostra que estamos conseguindo reposicionar o Rio de Janeiro no cenário internacional turístico – ressaltou o governador Cláudio Castro.

Já nesta quarta-feira (8/3), no segundo dia de evento, o secretário Tutuca se reuniu com a diretoria da companhia espanhola Iberia. Atualmente, a empresa tem três voos semanais para o Rio de Janeiro. O objetivo é voltar ao patamar pré-pandemia, com cinco viagens semanais.

– Foram dois dias de trabalho muito proveitosos. A reunião com a Iberia foi ótima. Eles têm, realmente, o desejo de expandir o número de voos e voltar a atuar cinco vezes por semana para o Rio. Já com a Condor, a negociação está mais avançada, pois existe uma carta de intenção e algumas medidas já alinhadas para trabalharmos em conjunto essa retomada de voos de Frankfurt, na Alemanha, para o Galeão – disse Tutuca.

Durante o evento, a Secretaria de Estado de Turismo teve acesso a números importantes do mercado alemão. Entre março e novembro de 2022, o Rio recebeu mais de 90 mil passageiros, com média superior a 10 mil após abril. Atualmente, o Rio é a cidade mais oferecida pelas agências de turismo do país e o destino mais procurado pelos alemães no Google.