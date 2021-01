Tutuca prorroga decreto com medidas de enfrentamento ao Coronavírus em Piraí

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 09:13 horas

Comércio poderá funcionar das 8h às 20h, com atendimento prioritário para idosos no horário das 8h às 9h

Piraí – O prefeito de Piraí, Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca (PSC), prorrogou o decreto que dispõe sobre os horários de funcionamento do comércio e demais atividades no município, em decorrência das medidas adotadas para enfrentamento ao Coronavírus. As principais regras são direcionadas ao comércio e atividades de lazer, determinando horários específicos para funcionamento. Permanece obrigatório o uso de máscaras e o afastamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas.

De acordo com o decreto, o comércio poderá funcionar das 8h às 20h, com atendimento prioritário para idosos no horário das 8h às 9h. Restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências, trailers, foods trucks, poderão funcionar até 22h, sem a venda de bebidas alcoólicas, com barreira física na entrada e sem disposição de mesas no local. Após este horário, apenas delivery (entrega no destino). Hotéis e pousadas deverão trabalhar com oferta reduzida de leitos com ocupação máxima de 35% da sua capacidade. Já a abertura de clubes e atividades ao ar livre estão proibidas.

O decreto determina que, caso haja desrespeito às regras, a prefeitura poderá adotar medidas de interdição do local, bem como a suspensão e cancelamento do alvará de funcionamento, caso a atividade possua fins comerciais. Para Tutuca, as medidas foram adotadas para frear o aumento do número de casos de Covid-19 na cidade. “Estamos vivendo um momento muito delicado, com o aumento de casos da doença. Muitas vidas já foram perdidas, outros moradores estão lutando contra a doença e, baseado nisso, é nosso dever zelar pela vida da nossa população. Faço um apelo ao povo para que sigam as regras e evitem aglomerações. Tenho fé que, juntos, vamos vencer mais essa batalha”, disse o prefeito.