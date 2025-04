Tutuca reúne 88 municípios para debater políticas públicas para o setor do turismo

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio realizaram, na terça-feira (9), o 2º Encontro dos Gestores Públicos do Turismo Fluminense, reunindo representantes de 88 dos 92 municípios do Estado do Rio, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. O objetivo foi promover um amplo debate sobre os caminhos do turismo no Rio de Janeiro e fortalecer a atuação conjunta entre Estado e municípios. A abertura do evento foi conduzida pelo secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e pela vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan.

“Estamos vivendo um momento de alta no turismo fluminense e precisamos aproveitar esse cenário com planejamento e união. Durante o encontro, entregamos aos representantes o Guia do Turismo RJ, um manual elaborado pelas equipes técnicas da Setur-RJ e da TurisRio, que vai ajudar os gestores municipais a estruturar projetos, captar investimentos e fortalecer a geração de emprego e renda nas suas cidades”, afirmou o secretário Gustavo Tutuca.

O Guia do Turismo RJ reúne orientações práticas, dados, sugestões e explicações que serão importantes ferramentas de apoio à gestão do setor em todo o território fluminense.

A vice-prefeita Isabel Swan destacou o orgulho de Niterói em sediar o encontro e ressaltou o potencial turístico da cidade:

“Niterói une natureza, cultura e história em um só lugar. Temos praias deslumbrantes, trilhas com vistas incríveis, museus renomados e uma gastronomia que encanta. Nosso compromisso é com um turismo sustentável, que valorize nossa identidade e gere oportunidades para quem vive aqui. Estamos prontos para receber o mundo de braços abertos”, afirmou Isabel.

Debates e projetos estratégicos

Após a abertura, o evento seguiu com painéis institucionais e palestras sobre temas como o panorama do turismo no estado, a Expo Rio Turismo 2025, o papel do Cadastur, além de ações de comunicação, marketing e promoção turística.

Ao longo da manhã, foram apresentados projetos de visibilidade estadual, como o #tônoRio e o Experiência Rio, que percorrem o Brasil promovendo os atrativos e potencialidades dos municípios fluminenses, além da atuação do estado em feiras e eventos nacionais e internacionais.

Também foi reforçada a importância dos Fóruns Regionais de Turismo, que funcionam como espaços de capacitação e integração entre o poder público, o trade e a iniciativa privada, aproximando as ações do Estado das realidades locais.

No período da tarde, temas como turismo rural, artesanato, regionalização e sustentabilidade estiveram em pauta. As discussões abordaram, entre outros assuntos, o projeto das trilhas de longo curso, o Plano Estratégico TurismoRJ +10 Anos, o programa Vivências do Rio Rural e a inserção dos municípios fluminenses no Mapa do Turismo Brasileiro.