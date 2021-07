Tutuca visita Vassouras e anuncia data do 1º Fórum Regional do Turismo no município

Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 11:26 horas

Vassouras – O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participou nesta quinta-feira (8) do Fórum do Café, promovido pela prefeitura Municipal de Vassouras. Durante o encontro, Tutuca anunciou que o 1° Fórum Regional de Turismo acontecerá no município no dia 5 de agosto, com a presença do governador Cláudio Castro.

“Assumi a secretaria de Turismo com a missão de aumentar a sua presença no interior do estado. Uma das ações será os fóruns regionais, encontros nas 12 regiões do nosso estado para debater políticas de expansão e qualificação do turismo. Nós vamos planejar a retomada em cada região, com suas particularidades e histórias para atrair o maior número de turistas”, revelou Gustavo Tutuca.

Após o evento, Gustavo Tutuca realizou um tour por equipamentos que vão qualificar ainda mais o turismo na cidade. Ele conheceu a antiga Estação Ferroviária, que hoje é o Centro de Atendimento ao Turista e conta a história do município e da região.

Na sequência, visitou o Centro de Convenções General Sombra, que receberá o primeiro Fórum Regional do Turismo. Para encerrar o dia, conheceu a Fazenda Cachoeira Grande, fundada no século XIX, que está aberta à visitação. O programa consistiu em visita à sede da fazenda, onde foi contada a sua história, sua recuperação, além de informações sobre o mobiliário e objetos existentes.

“O nosso estado é muito rico e diverso em opções de programas para os turistas. Hoje, pude ver de perto as opções de turismo ao ar livre, muito procurado neste momento da pandemia, e de negócios, com um Centro de Convenções de primeiro mundo. Esta mescla de opções garante que o município e a região sejam visitados por turistas durante todo o ano”, finalizou o secretário.

