Tutuca volta a comandar o Turismo no Estado em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 09:28 horas

Governador Cláudio Castro anuncia novo secretariado; nomes assumirão as pastas com a missão de dar continuidade à reconstrução do Estado; Governo contará, em 2023, com a Secretaria da Mulher

O deputado estadual reeleito, Gustavo Tutuca, reassume, em 2023, a Secretaria de Estado de Turismo. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nesta sexta-feira (30). Cláudio também comunicou o novo secretariado de sua próxima gestão, que se iniciará em 1º de janeiro de 2023. O time conta com novos nomes e com secretários que já estão no comando de algumas pastas. Foram criadas novas secretarias como a da Mulher, de Habitação e Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável.

– Todos esses nomes formarão um só time, para fazermos uma excelente gestão, garantindo o desenvolvimento do Estado e ainda mais conquistas para a população fluminense. Nossa meta é assegurar dignidade aos cidadãos. Desejo sucesso aos secretários que, a partir de agora, assumem essa missão, e agradeço a todos que estiveram conosco até aqui – declarou Cláudio Castro.

O vice-governador Thiago Pampolha foi anunciado como o novo titular da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. Para a nova Secretaria da Mulher, Castro escolheu Heloisa Aguiar, presidente do RioSolidario. E para a de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo. Na Habitação, o secretário será Bruno Dauaire.

Na Secretaria de Saúde, Luiz Antonio de Souza Teixeira Júnior, o Dr. Luizinho, assume a pasta. Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, assumirá a Secretaria de Transportes e Mobilidade.

A nova secretária de Educação será Patrícia Reis. A Secretaria de Trabalho e Renda terá como titular Kelly Mattos. Rafael Picciani ficará à frente da pasta de Esporte e Lazer. Jair Bittencourt será o titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Rosangela Gomes assumirá a Secretaria de Assistência Social. Para o Turismo, Castro escolheu Gustavo Tutuca. Já a Secretaria de Ciência e Tecnologia será coordenada por Dr. Serginho.

O titular da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília será André Moura. Já a Controladoria-Geral do Estado (CGE) terá como controlador-geral Demétrio Farah. Além disso, o Rioprevidência passará a ter como presidente Eduardo Merlin.

Mudanças: fusão e desmembramento

As secretarias das Cidades e de Infraestrutura e Obras serão fundidas. As pastas passarão a formar a Secretaria de Infraestrutura e Cidades, que será administrada por Uruan Cintra, que ocupava o cargo de secretário das Cidades.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais será desmembrada em duas. Serão criadas as pastas de Indústria e Comércio, que será conduzida por Vinicius Farah, e de Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval, que terá Hugo Leal como titular.

Seguem nos cargos

Continuarão à frente de suas pastas Nicola Miccione (Casa Civil), Rodrigo Bacellar (Governo), Rodrigo Abel (Gabinete do Governador), Leonardo Lobo (Fazenda), Nelson Rocha (Planejamento e Gestão), Fernando Albuquerque (Polícia Civil), coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires (Polícia Militar), coronel BM Leandro Sampaio Monteiro (Defesa Civil e Corpo de Bombeiros), Maria Rosa Lo Duca Nebel (Administração Penitenciária), Danielle Barros (Cultura e Economia Criativa).

Mauro Farias (Transformação Digital) e Edu Guimarães (Gabinete de Segurança Institucional) também permanecerão. Além disso, o procurador-geral Bruno Dubeux permanece na Procuradoria-Geral do Estado. O jornalista Igor Marques segue à frente da Subsecretaria de Comunicação.

Perfis dos novos secretários



Secretaria da Mulher

Presidente do RioSolidario desde 2021, Heloisa Aguiar tem experiência em projetos como o Lidera Rio, e em parcerias com o Sebrae/RJ e o Instituto República. Foi gestora na Obra Social da Cidade do Rio e no Instituto Superar. Heloisa foi ainda coordenadora do curso de Direito e Prática Jurídica no Ensino Superior. Advogada especializada em Responsabilidade Social, dedica-se a causas humanitárias.

Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável

Formado em Administração, Alexandre Isquierdo está em seu terceiro mandato como vereador e é autor de mais de 80 leis voltadas ao cidadão carioca. Preside a Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara de Vereadores do Rio, além do Conselho de Ética.

Secretaria de Habitação

Advogado e pós-graduado em Administração Pública, Bruno Dauaire é deputado estadual e foi secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos.

Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade

Vice-governador, Thiago Pampolha foi deputado estadual por três mandatos. Foi o mais jovem parlamentar da história da Alerj. Presidiu as comissões de Defesa do Meio Ambiente e Defesa dos Animais. Esteve à frente da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

Secretaria de Educação

Profissional de carreira da secretaria há 35 anos, Patrícia Reis foi superintendente de Gestão de Pessoas da pasta até 2022 e atuou em diversas escolas da rede estadual. É graduada em Ciência da Computação e em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá.

Secretaria de Saúde

Ortopedista com MBA em Saúde Pública, Dr. Luizinho foi secretário de Saúde de Nova Iguaçu e secretário de Saúde do Governo do Rio de Janeiro entre 2016 e 2018. Eleito deputado federal em 2018, presidiu a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 e a de Seguridade Social e Família da Câmara.

Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana

Washington Reis foi prefeito de Duque de Caxias em três gestões, deputado estadual por três vezes e deputado federal por dois mandatos. Na Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão de Viação de Transportes. Como prefeito, realizou diversas ações, como a inauguração do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, referência em urgência e emergência, e de 32 creches.

Secretaria de Assistência Social

Pós-graduada em Políticas Públicas e Direito Público, Rosangela Gomes cursa Mestrado em Administração Pública. Foi vereadora, deputada estadual e, em 2022, reeleita deputada federal.

Secretaria de Trabalho e Renda

Formada em Direito, em 1994, e pós-graduada em Direito Público, Kelly Mattos presidiu a Loterj, em 2004 e de 2019 a 2020, e foi chefe de gabinete da vice-presidência da Secretaria de Habitação, entre 2007 e 2009. Também foi assessora-chefe de Planejamento Estratégico da Presidência da Ceasa (Centrais de Abastecimento do RJ) e assessora do Detran.RJ.

Secretaria de Esporte e Lazer

Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Rafael Picciani foi secretário de Estado de Habitação e de Transportes e Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010, aos 24 anos, Rafael foi o mais jovem presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj e também coordenador de Núcleos do MDB-RJ.

Secretaria de Ciência e Tecnologia

Advogado com experiência em Administração Pública, Dr. Serginho foi procurador-geral em municípios da região das Baixadas Litorâneas (Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios), antes de se eleger deputado estadual. Foi membro da Comissão OAB vai à Escola, pela qual palestrou em muitas escolas públicas da região.

Secretaria de Turismo

Gustavo Tutuca é formado em Análise de Sistemas e iniciou a vida pública em 2005. Foi secretário municipal de Governo de Piraí, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, e secretário de Estado de Turismo. Foi eleito deputado estadual quatro vezes consecutivas: em 2010, 2014, 2018 e 2022.

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

Bacharel em Direito, Jair Bittencourtfoi secretário de Administração e de Governo de Itaperuna, em 2004, e prefeito da cidade de 2005 a 2008. Foi deputado estadual pela primeira vez em 2014. No segundo mandato, foi vice-presidente da Alerj. Em 2017, assumiu a Secretaria de Estado de Agricultura e, em 2022, foi reeleito para o terceiro mandato na Casa Legislativa.

Secretaria de Infraestrutura e Cidades

Engenheiro, Uruan Cintra possui mais de 40 anos de experiência profissional e já atuou nas áreas de gestão, operacional, comercial e de equipamentos na Telerj. Também foi gestor de Projetos Estratégicos de Infraestrutura no Detran.RJ e assessor parlamentar na Câmara Federal. Em 2019, assumiu a presidência do DER-RJ e, desde 2020, foi o Secretário das Cidades.

Secretaria de Indústria e Comércio

Vinicius Farah foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico até março de 2022. Deputado federal e formado em marketing, foi prefeito duas vezes de Três Rios, vencendo cinco vezes o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Foi vice-presidente de Desenvolvimento da Frente Nacional dos Prefeitos, secretário de Estado de Governo e presidiu o Detran.RJ.

Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília

André Moura comandou a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília durante três anos, até abril de 2022. Formado em Administração de Empresas, foi deputado federal entre 2011 e 2015.

Óleo, Gás, Energia e Indústria Naval

Advogado, economista e especializado em Políticas Públicas na UFRJ, Hugo Leal é filiado ao PSD, vice-presidente do partido e deputado federal desde 2007. É autor da Lei Seca, que deu origem à operação de mesmo nome, que é uma referência nacional na redução dos altos índices de mortes e acidentes de trânsito. Foi secretário estadual de Administração e Reestruturação (1999-2002), presidente do Detran.RJ (2003- 2005) e secretário de Estado de Justiça e Direitos do Cidadão (2005-2006).

CGE

O advogado Demétrio Farah atuou em diversas áreas da gestão pública. Farah foi assessor da vice-governadoria, assessor da Secretaria de Estado do Ambiente, coordenador de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Governo, durante a gestão Cláudio Castro, e assessor parlamentar na Alerj. Pós-graduação em Gestão e Políticas de Segurança Pública, Demétrio é inspetor de Polícia Civil desde 2002.

Rioprevidência

Economista, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eduardo Merlin foi secretário de Administração de Goiânia, entre 2021 e 2022. Atuou também como diretor de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Salvador, entre 2017 e 2020, e diretor-presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador. Merlin fez parte ainda dos conselhos do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores das prefeituras de Goiânia e de Salvador.

Perfis dos secretários que permanecem

Secretaria da Casa Civil

Advogado concursado do Banco do Nordeste do Brasil, Nicola Miccione fez carreira na instituição. É formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior da Magistratura do Ceará, e tem MBA em Gestão Empresarial, pela USP. Está à frente da Secretaria de Estado da Casa Civil desde setembro de 2020.

Secretaria de Governo

Rodrigo Bacellar é advogado tributarista, especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo e pós-graduando em Gestão Pública. Eleito em 2018 deputado estadual, Bacellar atuou como membro titular das principais comissões permanentes da Casa, como Constituição e Justiça, Orçamento, Normas Internas e Proposições Externas, além de Membro do Conselho de Ética.

Secretaria do Gabinete do Governador

Mestre em Sociologia Política pelo Iuperj, Rodrigo Abel coordenou a estratégia da vitoriosa campanha de reeleição de Cláudio Castro. Graduado em Administração Pública pela Unisul, tendo cursado ainda o programa de especialização para gestores públicos da COPPEAD (UFRJ), ocupou relevantes postos de gestão de políticas públicas em âmbitos federal e estaduais e foi delegado brasileiro junto à ONU em 2005 e 2016.

Secretaria de Fazenda

Formado em Economia pela UFRJ, Leonardo Lobo tem mestrado em Administração Pública pela FGV e Pós-Graduação em Direito da Regulação pelo Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa. Servidor de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, foi subsecretário de Tesouro, Política Fiscal e Finanças da Sefaz-RJ, de 2019 a 2021. Presidiu também o Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás.

Secretaria de Planejamento e Gestão

Formado em Ciências Contábeis e pós-graduado na FGV, Nelson Rocha é professor universitário, tem ampla experiência na iniciativa privada, tendo sido diretor financeiro da Lightpar (subsidiária da Eletrobras), entre outras empresas. Foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, assessor-chefe do TCE-RJ e, em 2002 e 2021, ocupou a Secretaria de Estado de Fazenda.

Secretaria de Polícia Civil

Formado em Direito pela UFRJ, Fernando Albuquerque é pós-graduado em Direito e Processo Penal pela UCAM e tem especializações em Polícia Integrada e Inteligência Estratégica. Delegado desde 1996, foi subsecretário de Inteligência, titular das delegacias de Comendador Soares, Angra dos Reis, Vila Isabel e Tanque, além de coordenador de Planejamento de Grandes Eventos da Polícia Civil.

Secretaria de Polícia Militar

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires ocupou funções de comando em diversas unidades da corporação nas áreas de ensino, saúde e operacional, até ser nomeado Chefe do Estado Maior Geral, em 2018. Sua principal expertise é o planejamento operacional. Foi o responsável pelo planejamento de segurança dos Jogos Pan-Americanos (Rio 2007) e dos Jogos Olímpicos (Rio 2016).

Secretaria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

O coronel Leandro Sampaio Monteiro foi nomeado para o cargo em 2020, aos 41 anos, tornando-se o comandante-geral mais jovem do país. Filho de bombeiro, tem 24 anos de serviços prestados à população. É pós-graduado, foi secretário de Cultura e presidiu o Theatro Municipal. Em 2022, coordenou a ativação do Plano de Contingências Estadual no desastre de Petrópolis.

Secretaria de Administração Penitenciária

Inspetora da Polícia Penal, Maria Rosa Lo Duca Nebel é servidora de carreira há 28 anos, bacharel em Ciências Jurídicas e pós-graduada em Gestão de Projetos. É a primeira mulher do Brasil no comando de uma pasta do sistema penitenciário. Entre outras funções, foi diretora do Instituto Penal Cândido Mendes e de Produção e Comercialização da Fundação Santa Cabrini.

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Funcionária de carreira da Educação do Rio e mestre em Educação no Campo pela UFRRJ, Danielle é professora e gestora cultural. Como secretária de Cultura, regulamentou o Fundo Estadual de Cultura após 22 anos e modificou a política de fomento e de projetos financiados pela Lei de Incentivo, democratizando ações para os 92 municípios.

Secretaria de Transformação Digital

Mauro Farias é administrador, advogado e pós-graduado em Administração pelo Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, com MBA em Administração Pública pela FGV. Foi oficial da Marinha do Brasil e também agente da Polícia Federal por 10 anos. Foi subsecretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Macaé, subsecretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio e presidente do Proderj.

Gabinete de Segurança Institucional

Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro há nove anos, Edu Guimarães atuou como subsecretário de Controle de Divisas da Casa Civil – Operação Foco, no governo de Cláudio Castro. Foi delegado titular de diversas unidades na Polícia Civil. Antes de ser aprovado no concurso de Delegado de Polícia, foi inspetor de polícia por 12 anos.

Procuradoria-Geral do Estado

Tornou-se procurador do Estado por concurso público em 2004. Bruno Dubeux émestre em políticas públicas e processo, e especialista em liderança, planejamento estratégico e negociação, pela Harvard Kennedy School. É procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro desde setembro de 2020. Como procurador sempre primou pelo diálogo entre as instituições do sistema de Justiça.

Subsecretaria de Comunicação Social

Igor Marques é jornalista formado pela Facha. Possui MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais pela FGV. Com passagem pela Rádio Catedral, TV Bandeirantes e Câmara Municipal, Marques é o atual subsecretário de Comunicação Social do Governo do Rio.