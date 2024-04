Ubirajara Vaz elogia Prefeito Neto pela valorização dos aposentados

“O Prefeito Antônio Francisco Neto conseguiu reparar um erro que, caso perpetuado, poderia se tornar irremediável. Vemos que, ao longo da história, os direitos de aposentados e pensionistas são retirados, sem que se tenha qualquer planejamento de serem retornados. O percentual de 7% está acima da inflação e acima do que foi dado de reajuste do salário mínimo. Como afirmei antes, a questão da Cesta Básica e o reconhecimento do valor dos aposentados são exemplos a serem seguidos em todo o país”, afirmou o presidente da AAPVR.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e foi feita assim que tomou conhecimento do pacote anunciado pelo prefeito Antônio Francisco Neto para valorização dos servidores municipais. O percentual de aumento de 7% foi concedido tanto aos ativos quanto aos inativos, alcançando ainda os pensionistas.