UBS São José das Palmeiras, em Valença, comemora um ano de atendimento

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 17:06 horas

Valença- A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São José das Palmeiras está comemorando um ano de atividades, nesta terça-feira, 09 de novembro.

A enfermeira chefe da Unidade, Ana Carolina Barreto Pinto, e toda equipe, fizeram uma programação para a manhã de hoje, com o início das atividades sendo abençoadas pelo Padre Juvenal. Na oportunidade, estavam presentes o prefeito Fernandinho Graça, a Dra. Soraia, a enfermeira Mayara Lypp e a Coordenadora da Atenção Básica, Janaína Guimarães, que foram até a UBS celebrar o aniversário de serviços à comunidade, juntamente com a equipe multiprofissional que atende no local.

O momento foi de grande alegria para todos e o prefeito Fernandinho Graça, parabenizou a toda equipe e falou sobre a satisfação em relação à inauguração daquela Unidade e de todas que foram inauguradas e reformadas. “Felizmente, tivemos um grande avanço na saúde, as unidades nos bairros e Distritos, estão preparadas para atender a população e dar um suporte com todas as orientações necessárias. Nossa sistema de Saúde melhorou muito, mas continuaremos investindo e trabalhando para ofertar sempre o melhor possível”, concluiu o Prefeito.