UBSF do bairro Rolamão recebe serviço de manutenção geral em Pinheiral

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 16:00 horas

Pinheiral – A UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Rolamão está recebendo serviço de manutenção geral, em Pinheiral. O investimento faz parte do recurso de Atenção Básica do município e abrangerá toda a estrutura física do local, como substituição de piso, pintura e telhado.

– Na Unidade Básica de Saúde do Rolamão o maior problema constatado é a umidade do solo e a infiltração do teto. Essas coisas acarretam na não otimização do espaço por esse motivo, efetuamos a raspagem das paredes e vamos aplicar uma pintura especial para tentar retardar essa umidade proveniente do solo – explicou Everton Alvim, secretário da Secretaria Municipal de Saúde.

Além da UBSF do bairro Rolamão, as unidades de saúde dos bairros Ipê, Parque Maíra e Palmeiras também receberão as melhorias cabíveis e necessárias, oferecendo um ambiente mais adequado para atendimento.

– Por esses e outro motivos que nosso trabalho é sério. Nesta sexta-feira visitamos a Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Rolamão, que é a primeira das outras três previstas (Parque Maíra, Palmeiras e Ipê) para receber manutenções importantes para resolver problemas como infiltrações e garantirem o bom funcionamento para a melhoria da qualidade do atendimento – afirmou o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.