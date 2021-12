UBSFs Vila Mury e Volta Grande abrirão nos dias 1º e 2 para atendimento de síndrome gripal

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2021, 16:58 horas

Unidades ficarão abertas das 7h às 19h para atender casos leves de Influenza

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde , informa que as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros Vila Mury e Volta Grande abrirão neste fim de semana, dias 1º e 2 de janeiro, para atendimento de síndrome gripal.

Nesta sexta-feira, dia 31, as unidades básicas de saúde estarão fechadas, sendo ponto facultativo na administração municipal. Neste fim de semana, as unidades Vila Mury e Volta Grande funcionarão das 7h às 19h para atendimento aos pacientes com sintomas gripais leves.

A rede de urgência estará em funcionamento 24 horas todos os dias, moradores com complicações de saúde e sinais de gravidade serão encaminhados para uma das unidades de emergência: Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; UPA (Santo Agostinho), Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto).

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, comentou que os pacientes com sintomas de Influenza serão submetidos a testes para Covid-19, devido à semelhança dos sintomas, seguindo ao protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.

– Os sintomas da Covid-19 e da Influenza são muito parecidos, como: febre alta, coriza, dor muscular, tosse seca e dor de cabeça. Por isso, os profissionais de saúde indicam testes de RT-PCR ou antígeno para o coronavírus. Caso seja negativo, os pacientes receberão o tratamento para Influenza -, disse.

Os testes são disponibilizados na rede de Atenção Primária à Saúde (UBS e UBSF). A rede de urgência também conta com equipes de apoio e testes diagnósticos para o atendimento à população.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19, gripe, e outra doenças, retorna na segunda-feira, dia 03, em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBS e UBSF), das 08h às 16h.

As unidades dos bairros: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande funcionam com horário estendido até as 21 horas. Já as unidades: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz até as 18 horas.

Foto: Arquivo