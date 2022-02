Uerj oferta cursos para professores e alunos

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 09:37 horas

Barra Mansa e Sul Fluminense – A Uerj e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) firmaram parceria para oferecer cursos de especialização lato sensu remotos para os Servidores Públicos Ativos do quadro efetivo da rede de educação do Rio.

Os cursos de especialização são oferecidos em cinco áreas: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Alfabetização, Leitura e Escrita. Os interessados podem se inscrever em qualquer um dos cursos até o dia 11 de fevereiro. Os editais e mais informações estão no site Saberes Docentes.

