UFF abre vagas de pós-graduação para profissionais da rede municipal de VR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) anunciou, neste domingo (4), aos profissionais da rede municipal de ensino a abertura de 30 vagas para o curso gratuito de pós-graduação em Liderança e Gestão Escolar, da UFF (Universidade Federal Fluminense). O objetivo é oferecer a especialização às equipes diretivas das unidades educacionais do município, por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UaB).

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, informa que a UFF entrou em contato com a Secretaria de Educação em fevereiro para formalizar a parceria com o intuito de oferecer o curso. Segundo ele, esta será a primeira turma após a reformulação da especialização e, por isso, a UFF isentará os candidatos da taxa de inscrição.

“A capacitação e qualificação dos nossos profissionais são fundamentais para melhorar continuamente a qualidade do ensino oferecido. Essa é uma ótima oportunidade para que esses profissionais, que atuam na gestão escolar, se qualifiquem ainda mais, refletindo diretamente na qualidade do ensino em nossas escolas.”

No total, a UFF disponibiliza 150 vagas para essa primeira turma, sendo 30 destinadas a Volta Redonda e o restante a outros quatro municípios. Podem se inscrever diretores, vice-diretores e integrantes da equipe gestora da rede municipal. As aulas, ministradas no formato online, têm início previsto para agosto, com duração de 12 meses.

As inscrições vão até o dia 15 de junho, pelo site liderancaescolar.uff.br. As vagas são limitadas.

Curso

O Curso de Especialização em Liderança e Gestão Escolar, em nível de pós-graduação lato sensu, na modalidade de educação a distância, tem como objetivo desenvolver conhecimentos específicos sobre liderança e gestão escolar, com foco na promoção da colaboração, no desenvolvimento das pessoas, na manutenção de altas expectativas de desempenho para a equipe escolar e para os estudantes, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem e na capacidade de estabelecer, de forma colaborativa, diretrizes para a escola.