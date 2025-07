UFF ficará responsável pela infraestrutura técnica da TV Câmara de VR

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda e a Universidade Federal Fluminense (UFF) avançaram nas tratativas para a criação da TV Câmara, canal legislativo que deve operar através de parceria entre o Legislativo municipal, a universidade e a Prefeitura, com apoio do Ministério das Comunicações.

O terceiro encontro técnico sobre o projeto foi realizado nesta quarta-feira (16), no Salão Nobre da Câmara. Participaram representantes da UFF e o presidente da Casa, vereador Edson Quinto.

A proposta prevê que a prefeitura ceda um espaço de ao menos 100 m², cercado, para instalação da infraestrutura necessária. A universidade será responsável pela montagem técnica do sistema, que inclui antenas e transmissão via satélite, enquanto a produção de conteúdo ficará a cargo da Câmara.

A parceria deve ser formalizada por um contrato único, com divisão de custos entre UFF e Câmara Municipal. Parte das despesas poderá ser coberta por meio de permissão de uso com prazo determinado. O modelo jurídico seguirá o formato de convênio guarda-chuva, abrangendo as três instituições envolvidas na fase inicial da operação.

Segundo o professor Ivan Athanaizo, chefe do Escritório de Segurança da Informação da UFF para o interior, será necessário informar oficialmente o Ministério das Comunicações sobre a implantação e aguardar posicionamento da pasta. Também foi mencionada a existência de minuta da Câmara dos Deputados que orienta o modelo de implantação da TV Legislativa.

A direção do Legislativo municipal afirmou que a implantação do canal é uma prioridade. Edson Quinto informou que pretende levar o tema pessoalmente ao prefeito para garantir o apoio do Executivo e reforçou que a criação da TV Câmara trará ganhos para a transparência e a comunicação institucional com a população.

Participaram da reunião os representantes da UFF Edgar Eller Junior (Divisão de Tecnologia da Informação), Ivan Athanaizo e Luiz Henrique Abegão (diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais), além de Patrícia Ferreira (chefia da Divisão de Expediente da Câmara), Ednei Egalon (Divisão de Informática) e Daniele Caeres (diretora-geral da Casa).