UFRJ oferece R$ 140 mil para projetos em favelas e territórios vulneráveis

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2022, 08:58 horas

Rio de Janeiro – As inscrições para a chamada Favela e Universidade 2022, promovida pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), podem ser feitas até o próximo dia 28. A iniciativa é uma parceria com o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ e vai distribuir R$140 mil, a 40 projetos.

As ações selecionadas farão parte do Laboratório de Inovação Cidadã (Labic). A edição Territórios 2022 tem como objetivo apoiar projetos de coletivos e organizações externas à UFRJ no estado do Rio de Janeiro, atuantes em áreas vulneráveis, como favelas e periferias.

Podem se inscrever iniciativas voltadas para eixos como: enfrentamento à Covid-19; mídias e diversidade; tecnologias, redes, dados e plataformas; ações culturais; formação livre; economia e cidadania.

Além do apoio financeiro, as ações receberão mentoria de professores, empreendedores e especialistas convidados. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares, projetos de incentivo do Parque Tecnológico da UFRJ e de agências de fomento, como CNPq e Faperj.

Inovação

Os Laboratórios de Inovação Cidadã são espaços de criação e experimentação de soluções para problemas e desafios da sociedade, com o envolvimento das próprias comunidades. A última edição contou com a participação de nomes como Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa), e Raull Santiago, cofundador do Coletivo Papo Reto e do Perifa Connection, entre outras lideranças.

O Labic UFRJ tem como referência a metodologia da Inovação Cidadã, promovida pela Secretaria Geral Iberoamericana (Segib). A edição 2022 terá formato híbrido, com encontros presenciais e virtuais, seguindo as recomendações de biossegurança da UFRJ.

Extensão da UFRJ

A Extensão é o setor da UFRJ responsável por conectar a universidade à sociedade. Com 3 mil projetos de diferentes áreas, as ações da Pró-Reitoria de Extensão beneficiam um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.