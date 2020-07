UFRJ testa cem moradores de Angra dos Reis para estudo sobre Covid-19

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 16:51 horas

Angra dos Reis – A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis iniciaram o Projeto de Avaliação de Soroprevalência de Anticorpos de SARS-COV 19 em 100 moradores de Angra dos Reis, na última semana.

O objetivo do estudo é retratar o perfil dos infectados no município através do sexo, da idade, da presença de comorbidades e de outras especificidades, além de apontar o quantitativo de indivíduos que já desenvolveu anticorpos.

Cerca de 600 moradores serão testados ao todo e após assinarem um termo de consentimento, os participantes passarão por três tipos de teste: rápido, sorológico e swab. Os primeiros participantes realizaram os exames no ônibus da Saúde, que esteve estacionado no Cais de Santa Luzia.

– No projeto, são coletados materiais e realizados exames em 100 pacientes a cada 15 dias. Esta semana será de resultados da primeira amostragem e, na próxima semana, 100 novos exames, ou seja, 20 por dia, serão avaliados no Cais de Santa Luzia – disse a diretora do Departamento de Saúde Coletiva, Lilian Venuto.