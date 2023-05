UGB-FERP abre processo seletivo para o segundo semestre

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 17:11 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) abriu nesta terça-feira (2), as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre. Ao todo são oferecidos 15 cursos de graduação no modo presencial. As formas de ingresso são por meio de prova agendada, prova on-line e aproveitamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Uma grande vantagem para os alunos é o “Projeto Formar”, que oferece bolsas de estudo com até 50% de desconto.

Para o segundo semestre, o UGB-FERP está disponibilizando vagas para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, História, Letras (Português/Inglês), Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos.

As inscrições podem ser feitas no site www.ugb.edu.br. Quem preferir pode fazê-la diretamente no campus Volta Redonda, situado à Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81, Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 11h. A taxa de inscrição é de R$ 20 (vinte reais). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 98158-0012.