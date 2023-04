UGB-FERP oferece cursos de pós-graduação EAD

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 15:14 horas

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e ter um curso de pós-graduação pode ser o grande diferencial na hora de um processo de seleção. Para quem está em busca de melhores oportunidades, o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) está oferecendo seis cursos de pós-graduação na modalidade EAD (Ensino à Distância). É a ideal para quem deseja autonomia para organizar os horários de estudo e conciliar com outros compromissos.

Um dos diferenciais dos cursos do UGB-FERP é a tradição de 55 anos em qualidade no ensino. Segundo a professora Lúcia Costa, assessora da Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPEX), o aluno tem diversos benefícios ao optar pelo EAD, cujo conteúdo didático é proposto por profissionais altamente qualificados.

“São várias as vantagens que o aluno terá. Uma delas é a facilidade de acesso aos conteúdos e ao seu professor-tutor sem precisar se deslocar até a instituição. Além disso, ele tem a organização do calendário de estudos de acordo com horários pessoais para realizar as atividades do curso, flexibilidade para estudar onde quiser e na hora que puder, os valores das mensalidades são diferenciados e o aluno terá todo suporte necessário”, ressaltou Lúcia Costa.

As inscrições podem ser feitas no www.ugb.edu.br. Mais informações no telefone (24) 3345-1704.

Cursos de Pós-Graduação EAD

Educação Especial

Gestão de Projetos

Educação Infantil e Letramento

Finanças

Pedagogia Empresarial

Gestão Integrada, Supervisão e Administração Escolar