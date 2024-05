UGB-FERP: Prova Agendada do segundo semestre está com inscrições abertas

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para a Prova Agendada do segundo semestre no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP). Ao todo são oferecidos 20 cursos de graduação, no campus Volta Redonda.

As vagas são para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fonoaudiologia, História, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Terapia Ocupacional e Gestão de Recursos Humanos.

O campus Volta Redonda possui modernos laboratórios de Arquitetura, Biologia, Cartografia/Geografia, Informática, Línguas, Física e Biomedicina, além de uma Laboratório de Técnica Dietética, Gastronomia e Tecnologia de Alimentos, recém-inaugurado, para o curso de Nutrição. A unidade conta ainda com três auditórios, Biblioteca, Brinquedoteca, Sala de Estimulação, Centro de Estudo e Práticas Jurídicas, entre outros espaços.

Além das modernas instalações, no UGB-FERP o aluno encontra um corpo docente altamente qualificado e ótimas avaliações pelo Ministério da Educação.

As inscrições podem ser feitas nas unidades de Volta Redonda (Rua Deputado Geraldo Di Biase, 8l, Aterrado) e Barra do Piraí (Rua Paulo de Frontin, nº 148, Bloco D, Sala 02, Centro) ou no www.ugb.edu.br, onde o candidato encontra o edital completo do processo seletivo. A taxa inscrição é de R$ 30 reais.