UGB-FERP recebe ‘Selo Instituição Socialmente Responsável’

Volta Redonda – A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) renovou o “Selo Instituição Socialmente Responsável” do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP). Essa premiação se dá em função da participação da instituição de ensino na 19ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular.

A certificação, que tem validade de um ano, tem como objetivo mostrar à sociedade que o UGB-FERP promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida.

Para a pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB-FERP, Elisa Alcantara, a renovação dessa certificação é o reconhecimento do compromisso social da instituição.

“Isso demonstra que cada vez mais a gente amplia e promove ações com foco na responsabilidade social, contribuindo para o fortalecimento e melhora da qualidade de vida na região que nos inserimos”, ressaltou Elisa.

