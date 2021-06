UGB-FERP ressalta importância das engenharias no crescimento do mercado de trabalho pós-pandemia

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 17:00 horas

Volta Redonda – O diretor do Instituto de Tecnologia e Engenharia (ITE) do UGB-FERP, Gustavo Paiva, enxerga perspectivas para a retomada do crescimento do mercado de trabalho através das engenharias. Com a chegada da pandemia, a inovação e a qualificação serão demandas fortes e trarão grandes oportunidades de empregabilidade e empreendimento, como a área das engenharias, segundo Paiva.

– A atividade econômica já apresenta indicadores de recuperação. Mesmo que neste primeiro momento este crescimento apresente lentidão, a perspectiva de crescimento é exponencial, dada a grande demanda reprimida ao longo da pandemia. Este aumento da demanda já é visto no aumento das exportações no agronegócio e nas compras via Internet no comércio – apontou.

A pandemia afetou muitas empresas tanto no Brasil quanto no exterior. Algumas reduziram drasticamente a produção e outras, infelizmente, acabaram fechando as portas. Essa mudança impôs ao mercado uma necessidade de reorganização, trazendo uma profunda transformação estrutural para a manufatura e gestão organizacional.

Especificamente sobre a área das engenharias, Gustavo salienta que as principais agências de fomento e consultoria de mercado já mostram os principais setores que estarão em alta em 2022: tecnologia, saúde, agronegócio, infraestrutura e logística.

– Neste mercado, a área de engenharia tem atuação direta e indireta, com alta perspectiva para a empregabilidade do engenheiro. Além disso, se vislumbra um mercado igualmente promissor para a engenharia empreendedora – avaliou.

O coordenador do curso de Engenharia de Produção, professor Anderson de Oliveira Ribeiro, avalia que os setores não voltaram ao normal, mas sim a um novo normal, que trará consigo uma gama de novas oportunidades para as profissões.

– Os campos da engenharia que se destacam neste novo normal podemos citar a construção civil, gestão de operações, supply chain, gerência de projetos, gestão de pessoas, layout de fábrica, otimização de processos e todas as áreas relacionadas com a indústria 4.0 – detalhou.

Para Anderson, o engenheiro terá papel fundamental neste contexto.

– O engenheiro tem por natureza a transformação de insumos em produtos e processos para o bem-estar da sociedade e, assim, em meio às adversidades impostas pela crise, é a engenharia que se desponta propondo soluções rápidas e assertivas, e na pandemia não foi diferente. Engenheiros do mundo todo contribuíram para o ajuste das cadeias de suprimento e, como exemplo, para a produção recorde histórico de vacina. A engenharia será a alavanca que deslocará nossa sociedade para o enfrentamento frutífero deste novo normal – concluiu.