UGB-FERP se destaca na “Maratona de Ideias” do Espaço Vírgula Hub de Inovação

Volta Redonda – Alunos do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) se destacaram durante a “Maratona de Ideias”, realizada no auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), em Volta Redonda. O evento, promovido pelo espaço Vírgula Hub de Inovação, em parceria com o Sebrae, durante o último fim de semana, premiou os projetos mais inovadores apresentados por estudantes universitários e do ensino técnico.

Acadêmicos do UGB-FERP integraram a equipe que conquistou o primeiro lugar com o projeto “Loureirinho a Bordo”. A instituição também teve alunos no grupo que garantiu o segundo lugar com o curso de Engenharia de Produção, e a terceira colocação com um projeto de Engenharia de Software.

O professor João Hoppe, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, foi reconhecido como o docente mais engajado, e o UGB-FERP foi premiado como a instituição mais engajada do evento.

A competição contou com a participação de estudantes de diversas instituições da região, como o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Universidade Federal Fluminense (UFF), ETPC, IFRJ, entre outras. Os grupos receberam desafios reais propostos pela empresa patrocinadora, a Transportes Excelsior, dentro de três temáticas principais: Transporte e Sustentabilidade; O Futuro do Trabalho na Estrada; e Logística Inteligente.

Após a apresentação dos projetos, uma comissão avaliadora – formada por representantes das entidades fundadoras do Vírgula e por um especialista técnico da Transportes Excelsior – selecionou as três melhores soluções. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro: R$ 2.500 para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro colocado. Todos os participantes receberão horas complementares e o certificado de “Cocriadores de Inovação”.

Líder do projeto vencedor “Loureirinho a Bordo”, Yuri Neville, aluno do 9º período do curso de Engenharia Mecânica do UGB-FERP, explicou que o objetivo é otimizar o processo de gestão da informação no transporte logístico, eliminando a necessidade de digitação manual que ocorre hoje desde o início até o fim da atividade.

“Nossa proposta é desenvolver um computador de bordo inteligente, equipado com inteligência artificial e reconhecimento de voz, capaz de substituir completamente a interação manual. Em vez de digitar, o motorista simplesmente se comunica por voz, de forma segura, rápida e natural, garantindo que todas as informações da operação sejam registradas com máxima precisão. Com isso, além de agilizar e tornar o fluxo de dados mais assertivo, eliminamos o risco de acidentes causados pela distração, respeitando a legislação de trânsito e promovendo um ambiente mais seguro para todos. Em resumo: menos digitação, mais segurança, mais eficiência e uma transformação real na maneira como a logística se conecta com o motorista”, afirmou o universitário.

O Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, entregou uma placa de instituição mais engajada da “Maratona de Ideias” ao coordenador dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Software do UGB-FERP, Anderson Ribeiro, e destacou o impacto da Maratona de Ideias.

“Uma ótima oportunidade de aproximar o estudo da prática, de levar esses estudantes a experimentarem o mercado de trabalho, encarando desafios que podem acontecer ao longo da carreira. Esse é o papel do Vírgula, promovendo também a troca de experiências e incentivando e fomentando a inovação”, reforçou Sodré.

Eleito o professor mais engajado da “Maratona de Ideias”, João Hoppe expressou sua gratidão pela homenagem recebida.

“Ser reconhecido por algo que faço com paixão e dedicação é verdadeiramente emocionante. Ensinar vai muito além da transmissão de conhecimento, é sobre inspirar, desafiar e transformar vidas. Cada interação em sala de aula, cada pergunta feita e cada ideia compartilhada são oportunidades de aprendizado mútuo. É um privilégio caminhar ao lado dos alunos, acompanhando seu crescimento e suas conquistas. Agradeço imensamente à organização do evento e a todos que fizeram parte deste momento especial. Este reconhecimento reforça meu compromisso em continuar promovendo o conhecimento com entusiasmo e dedicação”, afirmou Hoppe.