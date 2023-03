UGB oferece serviço de Psicologia Aplicada no campus de Volta Redonda - Diário do Vale

UGB oferece serviço de Psicologia Aplicada no campus de Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 16:46 horas



Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) anunciou nesta quinta-feira (02), a criação do serviço de Psicologia Aplicada (SPA) no campus de Volta Redonda. Este projeto será realizado pelos estudantes dos últimos períodos de Psicologia, que contempla mais de 600 alunos na unidade. Umas das intenções do projeto é permitir que os estudantes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

De acordo com Elizabeth Soares, coordenadora do curso de Psicologia, os atendimentos são supervisionados e orientados pelos professores na área de Psicologia Clínica. Os atendimentos incluem Avaliação Psicodiagnóstica, Apoio e Aconselhamento a Adolescentes e Adultos e Atendimento Psicoterápico a Crianças, Adolescentes e Adultos.

“Esse serviço é oferecido aos estudantes e colaboradores do UGB, bem como toda a população em geral, com valores bem acessíveis, possibilitando àqueles que sentem que estão precisando buscar um apoio psicológico e não têm condições financeiras de arcar com um tratamento psicológico particular”, explica Elizabeth.

Em Volta Redonda, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 3345-1741 ou diretamente no Serviço Escola, situado à Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.