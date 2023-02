UGB promove 11º Simpósio de Pesquisa e Práticas Pedagógicas - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 08:18 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) realizou na noite desta segunda-feira, dia 30, no Auditório Milton Carlos, no campus Volta Redonda, a abertura do XI Simpósio de Pesquisa e de Práticas Pedagógicas, que segue até a próxima sexta-feira, dia 03. Além uma palestra ministrada pelo gerente pedagógico do Sistema Positivo de Ensino, Paulo Costa, que abordou o tema “Liderança Inspiradora no Ambiente Escolar”, o evento foi marcado por uma séria de homenagens, que emocionou o público, composto por professores, coordenadores e diretores.

A pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara, aproveitou o evento para divulgar uma retrospectiva elencando as principais conquistas da instituição em 2022, como a nota 4 no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) obtida pelos cursos de Letras e Pedagogia; três trabalhos do Programa de Iniciação Científica (PIC) selecionados entre os dez melhores no 22º Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC), que resultou também no recebimento do selo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo (SEMESP); Selo da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) pela Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular; e aprovação de projetos no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do

Programa de Residência Pedagógica.

O ponto alto da noite foi a homenagem à professora Yone Ravaglia, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, que em abril próximo completará 50 anos de UGB-FERP. Surpresa e emocionada, ela agradeceu a instituição e colegas. “É muita emoção. Vocês me pegaram de surpresa. Confesso que não esperava. Quero agradecer ao doutor Geraldo Di Biase e a todos os reitores com quem trabalhei. Sou muito grata pela confiança. Quero agradecer também a todos os professores com quem convivi e convivo, pois sem eles não chegaríamos ao sucesso do nosso curso”, ressaltou Yone, ao lado do marido e irmãs.

Ao final, um grupo de alunos, de diversos cursos, redigiu uma carta direcionada aos professores, destacando a importância que eles têm na vida dos acadêmicos e desejando-lhes sucesso no ano letivo de 2023.