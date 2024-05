UGB promove palestra sobre carreira jurídica

Volta Redonda – O advogado e professor Augusto Moutella ministrou palestras na noite de terça-feira (13), e na manhã de hoje (14), para acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), no campus Volta Redonda. O evento, que reuniu alunos, professores e visitantes, foi realizado no Auditório Milton Carlos e teve como tema “Liderança e resiliência para o sucesso na carreira jurídica”. A abertura contou com a participação do coordenador do curso de Direito, professor João Paulo Guimarães de Oliveira, e da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara.

Augusto Moutella é mestre e doutor em Direito Público, professor do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Estácio de Sá (PPGD UNESA), professor de Direito Administrativo do Grupo Estácio (Graduação e Pós-Graduação lato sensu), professor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ELERJ/ALERJ), membro diretor do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro – IDARJ e membro efetivo e parecerista do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Após a palestra, ele sorteou para os alunos livros de sua autoria, sobre Direito Administrativo, e falou da experiência de visitar o UGB-FERP. “Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no UGB para falar a respeito de valências, liderança e resiliência para os alunos do curso de Direito, seja de qual for o período, pois estou aqui para orientá-los da melhor forma para a carreira que, porventura, queiram desempenhar. Foi muito boa essa iniciativa, essa oportunidade, contem comigo sempre para estar aqui para orientar os alunos”, disse Moutella.