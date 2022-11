Última etapa do Estadual de Kart do Rio acontece neste sábado em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 14:43 horas

Volta Redonda – A quinta e última etapa do Estadual de Kart do Rio de Janeiro será realizada neste sábado (12), no Kartódromo de Volta Redonda. Diferente das etapas anteriores, que tiveram duas baterias, nesta serão três baterias de corrida, possibilitando disputas mais emocionantes e mais ‘pontos em jogo’. Os pilotos que estão na batalha pelo título vão acelerar forte para alcançar o lugar mais alto no pódio.

O evento, que é realizado e supervisionado pela Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ), tem entrada gratuita e acontece a partir das 9h15, com os treinos livres das categorias. Os classificatórios começam às 11h25 e as baterias de corridas às 12h.

– O campeonato cresceu ao longo do ano e isso é muito gratificante. Mesmo na última etapa ainda temos pilotos estreando. O crescimento das categorias Mirim e Cadete foi uma grata surpresa. Tenho especial carinho com as crianças e ver os pais investindo nos seus filhos no esporte é ter a garantia de um kartismo forte no Estado – disse o promotor da competição, Sinder Bitton Filho. Quanto ao equilíbrio do campeonato, Bitton Filho explica que “os karts correm com o peso padrão de cada categoria. Além disso, a motorização é sorteada e fornecida pela Cuca Racing, uma empresa especializada que garante a mesma potência para os karts”.

A promessa é de que aproximadamente 20 kartistas disputem quem é o mais rápido entre as curvas e as retas da pista voltarredondense. Neste campeonato os pilotos estão divididos em quatro categorias: Mirim, Cadete, F4 Graduado e F4 Sênior.

O destaque da etapa é a chegada de dois novos pilotos no campeonato: Gustavo Almeida, de 11 anos e morador do Rio de Janeiro, na categoria Cadete; e Victor Loose, de 8 anos, também morador da capital, e que comporá o grid na Mirim. As categorias infantis estão divididas entre Mirim, de 7 a 9 anos, e Cadete de 8 a 11 anos.

Para o mais jovem piloto do Estado competindo atualmente, Eduardo Martini Mota, de apenas 7 anos e morador de Barra Mansa, “a corrida desse sábado vai ser muito legal porque terão mais pilotos na pista”, comentou Dudu, como é conhecido. O piloto mirim está confiante na melhora do seu rendimento: “vou descer com o ‘pé trancado’ nas retas e tentar fazer as curvas mais rápido também”, declarou Dudu usando o termo que o kartista usa para acelerar todo possível.

De acordo com o gestor do kartódromo, Felipe Falcão Fardim, o sentimento desse ano é de crescimento no esporte e a expectativa para o ano que vem é bastante positiva. “Estamos certos que o crescimento dos campeonatos de kart em 2023 acontecerá”, afirma Felipe. “O kartismo do Rio sempre foi forte e o reflexo disso são os pilotos formados no Estado presentes nos pódios das grandes competições nacionais”, concluiu.

O presidente da FAERJ, Djalma Faria Neves, fez questão de agradecer o apoio dos pilotos participantes no campeonato, dos pais dos pilotos Mirins e Cadetes, assim como dos mecânicos, preparadores e staff. Ressaltou que a entrada de novos pilotos praticando e competindo nos karts neste ano deixa todos muito contentes e animados para o ano que vem.

Confira a lista dos pilotos para a 5ª e última etapa:

Categoria Mirim

– Eduardo Mota

– Victor Loose

Categoria Cadete

– Thomáz Costinhas

– Gabriel Constantino

– Gustavo Almeida

Categoria F4 Graduado

– Sinder Bitton Neto

– Brenno Steffan

– Eduardo Nogueira

– Joao Pedro Barbedo

Categoria F4 Sênior

– Timo Jokinen

– Luiz Felipe Caiado

– Marcelo Cascão

– Ricardo Lioy

– Ricardo Sobral

– Sergio Verdi

– Fernando Marchetti