Último ‘Lata Velha’ do Caldeirão do Huck do ano vai contar história de família de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 15:10 horas

Irmãos gêmeos foram contemplados com a reforma de um Chevette 1983, que pertencia ao avô

Volta Redonda – Uma família do bairro Volta Grande III, de Volta Redonda, terá sua história contada no quadro ‘Lata Velha’ do programa ‘Caldeirão do Huck’, no próximo sábado (28). O último programa do ano vai contar a história dos irmãos gêmeos Jhonatan Figueiredo e Héverton Ângelo Caldas de Figueiredo, de 33 anos, que participaram do quadro em 2019.

No dia 14 de dezembro, a produção do “Caldeirão do Huck” veio para Volta Redonda no intuito de gravar a entrega do Chevette 1983 reformado para os gêmeos e sua família, na Praça Brasil.

Os moradores ficaram ansiosos para encontrar o apresentador Luciano Huck, que não compareceu nas gravações, porém recebeu as cartas para os quadros de seu programa.

Veículo

O Chevette 1983 era um veículo que pertencia aos avôs de Jhonatan e Héverton e é considerado uma relíquia para a família.

O carro foi passado para os gêmeos através dos pais Rosemary Soares Caldas de Figueiredo e José Ângelo de Figueiredo.