Últimos ingressos para show de Roberto Carlos estão à venda

Resende – Os últimos ingressos para o show do cantor Roberto Carlos – que acontece no dia 2 de setembro, sábado, em Resende – estão à venda. De acordo com a produção do espetáculo, uma cobertura metálica de 3.200m² será montada no estacionamento do Shopping PátioMix para acomodar o público. Para garantir a qualidade do evento, foram providenciadas uma usina geradora de energia, oito carretas e 300 profissionais.

Durante o show, os fãs podem esperar por grandes sucessos do artista, como ‘Emoções’, ‘Como é grande o meu amor por você’, ‘Outra vez’, ‘Detalhes’ e também pela tradicional entrega de rosas vermelhas colombianas ao final do espetáculo. A abertura do espaço está prevista para as 18h30 e o show começa às 20h30.

Veja onde comprar seu ingresso:

Roberto Carlos em Resende

Sábado, 2 de setembro

Abertura: 18h30 | Início do Show: 20h30

Local: Shopping PátioMix

– On Line: www.eventim.com.br

– Pontos de Vendas autorizados:

Resende

KOPENHAGEN Pátio Mix

Cel: (24) 99942-9924

Barra Mansa

ROSÁLIA – R: São Sebastião, n° 1 – Centro

Tel: (24) 3323-5430

Volta Redonda

KOPENHAGEN Park Sul

Cel: (24) 99222-9924

ROSÁLIA – R: 14, Vila

Tel: (24) 3342-7399

Informações: www.robertocarlos.com