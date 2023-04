Ultramaratona: Agulhas Negras terá a presença de 800 atletas - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 09:51 horas

Ultramaratona reúne atletas de cinco países em Itatiaia e Resende

As inscrições já estão encerradas, mas acompanhar o Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras 2023, o TUTAN, maior evento de trail running do país, ainda é possível. E a organização da corrida – que acontece nos dias 15 e 16 de abril em Itatiaia e Visconde Mauá – garante: é imperdível! O TUTAN, que este ano tem como lema ‘Montanha, Terra da Humildade’, é uma jornada de atletas pelas partes altas da Serra da Mantiqueira, com percursos desafiadores em paisagens fantásticas.

Ao todo, 800 atletas chegam à região da Mantiqueira nesta primeira quinzena de abril para participar do evento, movimentando os distritos, aquecendo a economia e promovendo um intercâmbio cultural: dentre os inscritos há atletas de Portugal, Argentina, Espanha e Chile.

Os percursos da Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras passam por dois estados: Rio de Janeiro e Minas Gerais – duas unidades de conservação ambiental, sendo uma federal, o Parque Nacional do Itatiaia sob gestão do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio); e uma estadual, o Parque Estadual da Pedra Selada sob gestão do Instituto Estadual do Ambiente (INEA/RJ). E também atravessam quatro municípios: Resende (RJ), Itatiaia (RJ), Itamonte (MG), Bocaina de Minas (MG) e diversas comunidades e distritos rurais.

De acordo com a organização da ultramaratona, um evento de trail running é muito mais do que exercício físico simplesmente – é um encontro de histórias de vida e suas motivações. Afinal, o que levaria atletas do mundo todo a se desafiarem nas Montanhas Mágicas da Serra da Mantiqueira se não fosse o visual deslumbrante e de tirar o fôlego?

Circuitos

Os circuitos do Trans mantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras acontecem nos dias 15 e 16 de abril. No sábado (15), a largada para as provas de 70k e 100k acontece na Avenida Wanderbilt Duarte de Barros, rodovia que dá acesso à Parte Baixa do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), às 4h da manhã, próximo ao Hotel Conora.

Também acontece no sábado (15) o trajeto de 42k, com largada às 7h da manhã em Visconde de Mauá. Já no domingo (16), as provas de 9k e 21k têm largada também às 7h da manhã, em Visconde de Mauá. Em todas as provas, a chegada será no distrito de Resende.