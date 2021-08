Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 07:28 horas

Volta Redonda – Uma pessoa foi baleada e outras seis detidas, após uma troca de tiros entre supostos traficantes e policiais militares, em Volta Redonda. O tiroteio foi na noite desta sexta-feira, dia 6, na Rua 338, no bairro Monte Castelo.

Os agentes foram a localidade apurar denúncia de venda de drogas, quando foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram os disparos.

Após o cessar fogo, os policiais encontraram um homem ferido caído no chão. Ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, onde permanece internado sob a escolta da PM.

Suposto “olheiro” do tráfico é transferido para presídio

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) transferiram nesta sexta-feira, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele foi capturado no dia anterior, durante diligência da unidade para apurar denúncia de comercialização de entorpecentes na comunidade da Caixa D`Água, no Centro de Angra dos Reis.

Segundo os agentes, com o suspeito foi apreendido um rádio comunicador e, ao ser interrogado, confessou que prestava serviço para a boca de fumo e tinha a função de alertar os comparsas sobre a presença de policiais na localidade. O aparelho estava ligado e emitia vozes de outros supostos traficantes, inclusive com informações sobre a presença policial na comunidade.

O preso confirmou que a voz transmitida pertencia a um traficante, conhecido como Leleco, apontado como o chefe do tráfico daquela comunidade.