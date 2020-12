Um dos maiores doleiros do país é preso em Angra dos Reis

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 16:04 horas

Angra dos Reis – A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, dia 18, o doleiro Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha. Segundo a CNN, ele é considerado pelos investigadores um dos cinco maiores doleiros do país. A operação foi feita em conjunto com o Ministério Público Federal do Rio.

O mandado foi expedido pela juíza da 7ª Vara Criminal do Rio, Caroline Vieira Figueiredo, para ser expedido na residência de Yasha no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Como ele não estava lá, a inteligência da PF acabou o localizando em um condomínio de luxo em Angra dos Reis.

Em abril de 2019 ele já havia sido preso no Uruguai, mas depois fugiu. Ele é suspeito de praticar crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro.

Chaaya já tinha tido a prisão decretada na operação “Câmbio, Desligo”, a mesma que investigou e depois levou à prisão do doleiro Dario Messer. Segundo os investigadores, Chaaya tinha offshores em outros países para as quais fazia a remessa ilegal de valores a partir de contas bancárias no Brasil e no exterior. A estimativa é que ele tenha movimentado entre 2011 e 2017 cerca de US$ 239,75 milhões.

Em novembro, dezenas de joias que estavam escondidas na sanca de gesso do teto de um imóvel da família de Chaaya foram apreendidas por agentes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

*Fonte CNN

MPF emite nota:

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), foi cumprido nesta sexta-feira (18) um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão relacionado a um doleiro investigado nas operações Câmbio, Desligo e Clãdestino.

As novas cautelares, concedidas pela 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, foram necessárias porque, quando a operação foi realizada, em 10 de novembro, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados, bem como pela tentativa de ludibriar a atuação policial.

A busca e apreensão foi realizada na residência do doleiro em São Paulo, enquanto ele foi localizado e preso em Angra dos Reis. O investigado já foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e faz parte de uma rede de doleiros que atua na lavagem internacional de ativos.