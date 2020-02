Um homem é preso por transportar cocaína e outro por dirigir embriagado na Via Dutra

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 08:54 horas

Piraí – Um homem, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite de domingo (23), na Rodovia Presidente Dutra. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um veículo de passeio (Meriva) com placa de Campinas (SP) transportando 25 tabletes de cocaína, na altura do km 227.

Os tabletes estavam escondidos em um fundo falso. A ocorrência foi registrada na delegacia do município.

Outra prisão

Outros registros realizados pela PRF foi um acidente no km 219 da Via Dutra, também em Piraí, e a prisão do motorista de um dos veículos envolvidos no acidente, por embriaguez ao volante.

O acidente que ocorreu na pista sentido São Paulo envolveu dois veículos de passeio, deixando quatro feridos.

Segundo a PRF, uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi socorrida para o HJSB (Hospital São João Batista), em Volta Redonda, já as demais foram levadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A vítima com ferimentos graves é uma idosa de 65 anos que se submeteu a uma cirurgia e no momento está em estado de observação. Os outros feridos já foram liberados, com exceção de um rapaz que sofreu fratura.

Já o motorista que foi preso, de 56 anos de idade, teve o estado de embriaguez confirmado após realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a delegacia de Piraí.