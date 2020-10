Um morto e outro baleado em Barra Mansa 

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 07:46 horas

Barra Mansa – Giovani Luigi Oliveira Ferreira, de 23 anos, morreu no início da madrugada deste sábado, dia 17, ao ser baleado em Barra Mansa. Ele estava numa moto, junto com um jovem, de 23 anos, que foi atingido por estilhaços da bala. O rapaz não corre risco de morte.

O caso ocorreu na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova. Os tiros foram disparados por ocupantes que estavam num Corola, preto, placa não anotada.

Segundo policiais militares, Giovani, mesmo ferido, chegou a correr cerca de 100 metros da distancia do local em que foi baleado, mas caiu no chão, vindo a morrer.

Os agentes recolheram cápsulas deflagradas de pistola, calibre 9 milímetros, que foram levadas para a 90ªDP (Barra Mansa), além de um celular que estava no bolso de Giovani. .

Os policiais apuraram que as vítimas não tinham desavença com ninguém, e não integravam nenhuma facção criminosa. No entanto, apenas Giovani tinha antecedentes criminais, por porte ilegal de arma, lesão corporal e tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com os militares, Giovani chegou a ficar preso por dois meses, por violência doméstica.

Já o jovem baleado teve passagem pela polícia, por crime de falso testemunha, posse e cultivo de drogas para uso próprio.